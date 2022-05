Questo ufficiale nazista non è il padre di Klaus Schwab (Wef) (Di martedì 31 maggio 2022) Il 27 maggio 2022 su Facebook sono state pubblicate due foto in bianco e nero: nella prima si vede il presidente esecutivo del World economic forum (Wef), Klaus Schwab; la seconda mostra un uomo vestito con una divisa nazista. Le due immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «L’immagine a sinistra mostra il fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab. A destra c’è il padre, stretto confidente di Hitler, l’industriale nazista Eugen Schwab». Si tratta di una notizia falsa. La persona in divisa non è Eugen Schwab, padre di Klaus Schwab. Come hanno ricostruito i colleghi tedeschi di Dpa, la foto mostra un ... Leggi su facta.news (Di martedì 31 maggio 2022) Il 27 maggio 2022 su Facebook sono state pubblicate due foto in bianco e nero: nella prima si vede il presidente esecutivo del World economic forum (Wef),; la seconda mostra un uomo vestito con una divisa. Le due immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «L’immagine a sinistra mostra il fondatore del World Economic Forum,. A destra c’è il, stretto confidente di Hitler, l’industrialeEugen». Si tratta di una notizia falsa. La persona in divisa non è Eugendi. Come hanno ricostruito i colleghi tedeschi di Dpa, la foto mostra un ...

