Piazza Sempione, risse e rapina: arrestati quattro minori (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato 4 minori, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina, tentata estorsione, lesioni aggravate, minacce aggravate, commesse in concorso, nel territorio della Capitale ed in particolare nella zona di Piazza Sempione, nei mesi di marzo, ottobre e novembre 2021, ai danni di altri minorenni e/o giovani adulti, dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino, da ottobre 2021 fino ad aprile 2022, hanno consentito, attraverso acquisizione di video, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato 4, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di, tentata estorsione, lesioni aggravate, minacce aggravate, commesse in concorso, nel territorio della Capitale ed in particolare nella zona di, nei mesi di marzo, ottobre e novembre 2021, ai danni di altri minorenni e/o giovani adulti, dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino, da ottobre 2021 fino ad aprile 2022, hanno consentito, attraverso acquisizione di video, ...

