Perché la Cina vuole distruggere i satelliti di Starlink | se necessario

La Cina guarda con sospetto alla rete di satelliti Starlink creata da Elon Musk e sta lavorando sotto traccia ad un piano che consenta al Paese asiatico di disabilitare o distruggere i satelliti in caso di bisogno. Secondo uno studio condotto da Ren Yuanzhen, ricercatore dell'Institute of Tracking and Telecommunications di Pechino, insieme a diversi scienziati della Difesa cinese, la Cina dovrebbe puntare sulla costruzione di un gigantesco sistema di sorveglianza di massa per tenere d'occhio i satelliti Starlink e prepararsi a buttarli giù in caso di pericolo per la sicurezza nazionale. «C'è bisogno di un meccanismo di difesa per far sì che alcuni satelliti Starlink perdano le loro funzioni e non possano comunicare con ...

