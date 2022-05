Monza, Galliani: “Tentativo per Ibrahimovic? Prima deve guarire, poi si vedrà” (Di martedì 31 maggio 2022) Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, non ha escluso un Tentativo futuro per Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 31 maggio 2022) Adriano, amministratore delegato del Milan, non ha escluso unfuturo per Zlatan. Le dichiarazioni

Pubblicità

gippu1 : Da quando è uscito questo libro (24 febbraio), in meno di 100 giorni: - il Milan ha vinto lo scudetto dopo 11 anni… - Milannews24_com : #Monza, Paolo #Berlusconi: «#Stroppa come #Ibra, #Galliani e mio fratello…» - tribuna_treviso : [Nordest Economia] Un ritorno nella competizione dove la doppia losanga Lotto ha già vestito Milan, Juventus, Napol… - PianetaMilan : #Monza, #Galliani: “Tentativo per #Ibrahimovic? Prima deve guarire, poi si vedrà” #ACMilan #Milan #SempreMilan - serieB123 : SerieB Cinque colpi per l’Europa: Galliani non bada a spese -