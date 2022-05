Modena | arrestata la babysitter del bambino caduto dal balcone | l’accusa è tentato omicidio

(Di martedì 31 maggio 2022) Non un incidente e nemmeno una disattenzione. Ma un: quello avrebbe fatto cadere volutamente dal secondo piano. Con questa accusa è stata, e si trova in carcere, la32enne del piccolo di 13 mesi precipitato martedì mattina daldi una casa di Soliera, nella Bassa Modenese. Attorno alle 10 sarebbero stati alcuni vicini di casa ad accorgersi che a ridosso dell’abitazione giaceva, a terra, il. Ed è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso. Con loro anche i carabinieri. Ilè stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni critiche: ha riportato diversi traumi e la prognosi è riservata, anche se le sue condizioni sono ...

