Måneskin, fuori oggi il video di ”SUPERMODEL” (Di martedì 31 maggio 2022) Inarrestabili nella loro ascesa da rockstar, i Måneskin presentano oggi l’attesissimo video di SUPERMODEL, il nuovo singolo uscito venerdì 13 maggio scorso. La band si è inoltre aggiudicata il secondo disco di platino nel Regno Unito con la loro hit “Beggin”. Måneskin, esce oggi il video di SUPERMODEL fuori oggi il video dei Måneskin, SUPERMODEL! Girato a Londra e diretto dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails); il videoclip vede i Måneskin, in total look Gucci, protagonisti della loro stessa sceneggiatura per il singolo “SUPERMODEL”. Combinando gli elementi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Inarrestabili nella loro ascesa da rockstar, ipresentanol’attesissimodi, il nuovo singolo uscito venerdì 13 maggio scorso. La band si è inoltre aggiudicata il secondo disco di platino nel Regno Unito con la loro hit “Beggin”., esceildiildei! Girato a Londra e diretto dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails); ilclip vede i, in total look Gucci, protagonisti della loro stessa sceneggiatura per il singolo “”. Combinando gli elementi ...

Pubblicità

WeCinema : Hanno scalato le vette della musica mondiale raggiungendo un successo planetario. E a proposito di cinema... la lo… - eykamon : | @h_l_a_m_ | « Sono fuori di testa ma diverso da loro E tu sei fuori di testa ma diversa da loro » [ Måneskin -… - cammellieri : @Lizitika1 Lasciali perdere! Come direbbero i Måneskin 'Siamo fuori di testa ma diversi da loro'?? - Hescka : RT @WeCinema: Hanno scalato le vette della musica mondiale raggiungendo un successo planetario. E a proposito di cinema... la loro 'If I c… - needchriemattia : RT @WeCinema: Hanno scalato le vette della musica mondiale raggiungendo un successo planetario. E a proposito di cinema... la loro 'If I c… -