Mancini | ' Contro l' Argentina si chiude un ciclo Ripartiremo dai giovani'

(Di martedì 31 maggio 2022) L'ultima volta che Robertosi era seduto davanti a un microfono nella pancia di Wembley, l'11 luglio 2021, era per raccontare il fresco trionfo sull'Inghilterra nella finale dell'Europeo. ...

Sarà una bella partita - ha dichiarato- Avrei voluto avere tutti i ragazzi qui, se lo ... 'Io ho avuto la fortuna di giocarci tanti annied è stato un grande onore per gli italiani e ..., come si senteCosì il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida Italia-Argentina per ... Quella di domani sarà la sfida contro Messi, ma anche la gara di Maradona. “Io ho avuto la fortuna di giocarci ...(ANSA) - LONDRA, 31 MAG - La Finalissima contro l'Argentina chiude un ciclo che a Wembley, meno di un anno fa, aveva toccato il suo punto più alto con la conquista dell'Europeo: ...