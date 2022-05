LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi trionfa con 2.30, record stagionale! Terzi Abdelwahed e Fontana! (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.14: Successo per Tamberi! Ferreira sbaglia a 2.30 e dunque arriva il successo azzurro a Ostrava! 19.12: TamberiIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 2.30 SUPERATO AL SECONDO TENTATIVO! Grande salto dell’azzurro che avrebbe superato anche una misura superiore 19.10. Secondo errore per Ferreira 19.09: Chiuso il quinto giro di lanci nel giavellotto senza novità nelle prime quattro posizioni 19.08: Nel lungo si migliora di un centimetro Massò con 8.14. E’ ancora primo 19.07: Un errore per Tamberi a 2.30. Sbaglia anche Ferreira 19.06: CHE BELLA GARA DI VITTORIA FONTANA SECONDA CON IL PERSONALE A 22?97! Vince la la rappresentante del Niger Seyni in 22?21, secondo posto per la statunitense Felix in 22?78, non lontana l’azzurra Fontana, terza 19.04: Tra poco il ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.14: Successo per! Ferreira sbaglia a 2.30 e dunque arriva il successo azzurro a! 19.12:IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 2.30 SUPERATO AL SECONDO TENTATIVO! Grande salto dell’azzurro che avrebbe superato anche una misura superiore 19.10. Secondo errore per Ferreira 19.09: Chiuso il quinto giro di lanci nel giavellotto senza novità nelle prime quattro posizioni 19.08: Nel lungo si migliora di un centimetro Massò con 8.14. E’ ancora primo 19.07: Un errore pera 2.30. Sbaglia anche Ferreira 19.06: CHE BELLA GARA DI VITTORIA FONTANA SECONDA CON IL PERSONALE A 22?97! Vince la la rappresentante del Niger Seyni in 22?21, secondo posto per la statunitense Felix in 22?78, non lontana l’azzurra Fontana, terza 19.04: Tra poco il ...

