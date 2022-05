Liberi dal gas adesso – La visione green di UCDL (Di martedì 31 maggio 2022) Liberi dal gas ADESSO, questione di volontà politica – La visione green di UCDL – Martedì 7 giugno, ore 10.00, palazzo Ferraioli, Roma La visione politica di UCDL sull’energia – afferma un comunicato dell’UCDL – nasce come reazione allo spreco dei miliardi spesi negli ultimi 15 anni per incentivare le rinnovabili che, come si sta vedendo in questi giorni, non ha portato neanche lontanamente all’indipendenza dell’Italia dal gas e questo nonostante l’Italia sia notoriamente il Paese del Sole, e quindi naturalmente deputata allo sfruttamento dell’energia da fonti rinnovabili. Il conflitto Russo-Ucraino, tra le sue drammatiche conseguenze, ha palesato quanto sia urgente, per l’Italia, liberarsi dalla dipendenza e dai “ricatti” contrattuali dei paesi fornitori di energia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022)dal gas ADESSO, questione di volontà politica – Ladi– Martedì 7 giugno, ore 10.00, palazzo Ferraioli, Roma Lapolitica disull’energia – afferma un comunicato dell’– nasce come reazione allo spreco dei miliardi spesi negli ultimi 15 anni per incentivare le rinnovabili che, come si sta vedendo in questi giorni, non ha portato neanche lontanamente all’indipendenza dell’Italia dal gas e questo nonostante l’Italia sia notoriamente il Paese del Sole, e quindi naturalmente deputata allo sfruttamento dell’energia da fonti rinnovabili. Il conflitto Russo-Ucraino, tra le sue drammatiche conseguenze, ha palesato quanto sia urgente, per l’Italia, liberarsi dalla dipendenza e dai “ricatti” contrattuali dei paesi fornitori di energia ...

