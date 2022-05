La Francia ha vietato l'uso di termini tecnici inglesi nel settore dei videogiochi (Di martedì 31 maggio 2022) Ma non è tutto: nella direttiva pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entrata in vigore con effetto immediato, figurano anche nuove traslitterazioni per i concetti di 'cloud gaming', trasformato in '... Leggi su tag43 (Di martedì 31 maggio 2022) Ma non è tutto: nella direttiva pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entrata in vigore con effetto immediato, figurano anche nuove traslitterazioni per i concetti di 'cloud gaming', trasformato in '...

Pubblicità

toscadeigatti : @EnricoLetta Le ricordo, che fino ad alcuni anni fa, nella democraticissima Francia, agli alsaziani ed ai bretoni e… - antonioamodio22 : RT @discodance17: a tutte le scimmie juventine che gridano contro agnelli per aver vietato ad altre scimmie l’ingresso allo stadio gli fare… - discodance17 : a tutte le scimmie juventine che gridano contro agnelli per aver vietato ad altre scimmie l’ingresso allo stadio gl… - Antony18616252 : RT @Francoisvidocq2: @PasNegociable @raoult_didier In Francia Sembra che abbiano vietato l'uso della doxycyclina come antibiotico che cura… - g_zerbato : RT @Francoisvidocq2: @PasNegociable @raoult_didier In Francia Sembra che abbiano vietato l'uso della doxycyclina come antibiotico che cura… -