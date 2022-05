“Kiev? Non decide nulla, e gli ucraini faranno la fine di…”: la fosca profezia di Capuozzo (Video) (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – Nonostante i media occidentali abbiano detto che Putin è alle corde, l’esercito russo continua ad avanzare in Ucraina, e Zelensky sta toccando con mano qual è la reale intenzione degli americani e dei suoi satelliti europei: i missili promessi da Biden non arriveranno. Si è parlato anche di questo nella puntata di ieri di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4. Ospite in collegamento c’è Toni Capuozzo, che del resto è stato sempre poco tenero con la strategia degli Stati Uniti. «decide Washington» Porro sollecita il noto inviato di guerra su quanto appena detto da Federico Rampini, anche lui collegato da remoto, e cioè che la guerra in Ucraina «è cominciata il giorno in cui Joe Biden, alla vigilia del conflitto, disse “non manderemo mai un soldato americano sul suolo ucraino” e così semmai ha dato campo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – Nonostante i media occidentali abbiano detto che Putin è alle corde, l’esercito russo continua ad avanzare in Ucraina, e Zelensky sta toccando con mano qual è la reale intenzione degli americani e dei suoi satelliti europei: i missili promessi da Biden non arriveranno. Si è parlato anche di questo nella puntata di ieri di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4. Ospite in collegamento c’è Toni, che del resto è stato sempre poco tenero con la strategia degli Stati Uniti. «Washington» Porro sollecita il noto inviato di guerra su quanto appena detto da Federico Rampini, anche lui collegato da remoto, e cioè che la guerra in Ucraina «è cominciata il giorno in cui Joe Biden, alla vigilia del conflitto, disse “non manderemo mai un soldato americano sul suolo ucraino” e così semmai ha dato campo ...

