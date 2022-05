Il disegno originale del Parco Reale di Luigi Vanvitelli ?ricostruito in realtà virtuale con la Fondazione Kainòn (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Svelare il Giardino di Vanvitelli”. E’ questo il nome del progetto nato dalla collaborazione tra la Reggia di Caserta e la Fondazione Kainòn, finalizzato a ridare vita al disegno originale del Parco Reale e a renderlo fruibile al pubblico mediante tecnologie digitali. Il Complesso Vanvitelliano, in ragione delle vicissitudini storiche del Regno dei Borbone e dei secoli a seguire, della sua articolazione e della sua dimensione, è molto diverso da quello in origine concepito dal suo progettista Luigi Vanvitelli. Egli, del resto, morì prima di vedere terminata gran parte della sua opera che venne portata avanti dal figlio Carlo. La Reggia di Caserta considera fondamentale il recupero ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Svelare il Giardino di”. E’ questo il nome del progetto nato dalla collaborazione tra la Reggia di Caserta e la, finalizzato a ridare vita aldele a renderlo fruibile al pubblico mediante tecnologie digitali. Il Complessoano, in ragione delle vicissitudini storiche del Regno dei Borbone e dei secoli a seguire, della sua articolazione e della sua dimensione, è molto diverso da quello in origine concepito dal suo progettista. Egli, del resto, morì prima di vedere terminata gran parte della sua opera che venne portata avanti dal figlio Carlo. La Reggia di Caserta considera fondamentale il recupero ...

