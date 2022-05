Highlights Trevisan-Fernandez 6-2 6-73 6-3 | quarti Roland Garros 2022 VIDEO

(Di martedì 31 maggio 2022) Ilcon glidel match tra Martinae Leyla, vinto dall’azzurra in tre set per 6-2 6-7(3) 6-3 che le è valso la semifinale del. Primo set dominato dall’azzurra, che nel secondo set si lascia prendere dalla tensione e spreca un match point, andando a perderlo al tie-break. Nell’ultimo set riesce a gestire bene la canadese e a chiudere 6-3. Di seguito, i momenti più importanti della partita. L’URLO DI MARTINA: E’ IN SEMIFINALE ALITW ON COURT A MARTINAIL PUNTO PIU’ BELLO DEL MATCH DIIL DRITTO DIA IMPORRE IL GIOCO SportFace.

4° turno Roland Garros 2022,- Sasnovich: gli Il programma sarà aperto alle ore 12:00 da Martina, opposta alla canadese Fernandez. Roland Garros, Martina Trevisan-Daria Saville: gli highlights del match in 3' Il sogno di Martina Trevisan continua, è in semifinale al Roland Garros! Battuta la Fernandez Martina Trevisan ha superato in tre set la promettente canadese Leylah Fernandez con il punteggio di 6-2, ... Il sorriso, la grinta, la classe di Martina Trevisan brilla sul Chatrier a Roland Garros. Inizia contratta Leylah Fernandez, commette errori che le costano due immediate palle break. La 28enne toscana ...