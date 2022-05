(Di martedì 31 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano si sta muovendo nell’ambito del Pnrr: tutto il processo diambientale, diventato di, è impostato per affrontare questo tipo di sfida, ne siamo consapevoli. Si potrà ritardare, si potrà gestire in modo realistico per evitare disastri sotto il profilo sociale ed economico, ma questadeve essere accompagnata tenendoquello che è l’”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, intervenendo all’assemblea di Anfia, l’Associazionefiliera industria automobilistica, svoltasi oggi a Firenze. Per quanto riguarda le fonti energetiche, “bisogna prendere decisioni coraggiose, magari impopolari”, ...

Pubblicità

VivereTerni : Giorgetti 'Transizione energetica tenga presente interesse nazionale' - IlModeratoreWeb : Giorgetti “Transizione energetica tenga presente interesse nazionale” - - ottopagine : Giorgetti: 'Transizione energetica tenga presente interesse nazionale' - Tele_Nicosia : Giorgetti “Transizione energetica tenga presente interesse nazionale” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Giorgetti “Transizione energetica tenga presente interesse nazionale” - -

... ma questadeve essere accompagnata tenendo presente quello che è l'interesse nazionale". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, intervenendo all'assemblea ......come proprio in Sicilia potrebbe essere scritta una pagina importante sul tema dellae ... Faccio appello al ministroche conosco come persona seria e fattiva". Da Roma le prime ...L’assemblea annuale dell’Anfia torna sulle sfide del futuro e sul pacchetto emissioni che sta per essere votato in Europa: “Bruxelles vuole abbracciare una tecnologia di dominio asiatico, gli europarl ...a cui legare anche quelli per la transizione energetica agganciati al Pnrr, il fondo Ue del Recovery. Il ministro Giorgetti sta valutando di poter esaudire la richiesta se ci saranno le condizioni. Il ...