Finanziamenti di Eni agli atenei | il Tar del Piemonte dà ragione a Greenpeace | “Fuori i documenti | interesse pubblico sull’ambiente”

(Di martedì 31 maggio 2022) “Massima conoscibilità e trasparenza” di tutte le informazioni che riguardano l’ambiente o possono influire sulla sua tutela. Sulle basi di questo principio una recente sentenza del Tar delapre una breccia nel muro cui l’anno scorso si è trovata di fronte l’associazione, che aveva chiesto a 66 università pubbliche di svelare gli accordi in essere con Eni su didattica e ricerca, e iricevuti dalla compagnia petrolifera. Salvo ricevere perlopiù silenzio, dinieghi o informazioni parziali in risposta a una serie di istanze di accessoatti che puntavano a capire se Eni riuscisse a incidere sulle scelte deglie ad avere uno sguardo più consapevole sugli esiti degli studi in materia ambientale prodotti dalle università. Tra gliche avevano ...

