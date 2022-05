F1, in Ferrari serve audacia. Red Bull non ha paura di sbagliare, Maranello deve essere altrettanto decisa (Di martedì 31 maggio 2022) La Formula Uno ha archiviato sette delle ventidue gare in programma nel 2022. In altre parole siamo arrivati a un terzo del cammino ed è dunque giunto il momento di tracciare un primo bilancio strutturato della stagione della Ferrari. Attualmente Charles Leclerc occupa la seconda posizione in campionato, staccato di 9 punti da Max Verstappen, mentre nel Mondiale costruttori il Cavallino Rampante si trova a -36 dalla Red Bull. Le vittorie conquistate sono due, entrambe dal monegasco. A conti fatti, non ci si può lamentare, soprattutto alla luce delle prestazioni del biennio 2020-2021. Tuttavia, è indiscutibile che si sarebbe potuto fare anche meglio. Il Campione del Mondo in carica e il Drink Team non hanno commesso alcun errore, a differenza della Scuderia di Maranello e dei suoi piloti. Leclerc può rimproverarsi solo il testacoda di ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) La Formula Uno ha archiviato sette delle ventidue gare in programma nel 2022. In altre parole siamo arrivati a un terzo del cammino ed è dunque giunto il momento di tracciare un primo bilancio strutturato della stagione della. Attualmente Charles Leclerc occupa la seconda posizione in campionato, staccato di 9 punti da Max Verstappen, mentre nel Mondiale costruttori il Cavallino Rampante si trova a -36 dalla Red. Le vittorie conquistate sono due, entrambe dal monegasco. A conti fatti, non ci si può lamentare, soprattutto alla luce delle prestazioni del biennio 2020-2021. Tuttavia, è indiscutibile che si sarebbe potuto fare anche meglio. Il Campione del Mondo in carica e il Drink Team non hanno commesso alcun errore, a differenza della Scuderia die dei suoi piloti. Leclerc può rimproverarsi solo il testacoda di ...

