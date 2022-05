"Equilibri cambiati". Meloni e FdI primi nei sondaggi, bomba La Russa: "Quando eravamo al 4%..." (Di martedì 31 maggio 2022) Se dico "governo rossonero", lei Ignazio La Russa - senatore, cofondatore di FdI e sfegatato tifoso nerazzurro - che cosa risponde? «Come per un interista non esiste il Milan così per uno di destra non può esistere un governo rossonero. Non c'è margine di discussione: 0,0%».L'establishment ha "benedetto" preventivamente l'ibrido Meloni-Letta. Giorgia però ha fiutato subito il trappolone: «Mai». Vogliono la vostra anima... «Vista la coerenza di FdI e la nostra pretesa che gli alleati prendano una posizione ufficiale per dire come noi "mai col Pd, mai coi 5 Stelle", è chiaro che provocazioni del genere da parte del mainstream arrivano per indebolire non noi ma la prospettiva di un radicale cambiamento che deriverebbe dalla vittoria di un centrodestra unito a trazione Meloni».Non basta la crisi in Ucraina per cambiarvi i connotati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Se dico "governo rossonero", lei Ignazio La- senatore, cofondatore di FdI e sfegatato tifoso nerazzurro - che cosa risponde? «Come per un interista non esiste il Milan così per uno di destra non può esistere un governo rossonero. Non c'è margine di discussione: 0,0%».L'establishment ha "benedetto" preventivamente l'ibrido-Letta. Giorgia però ha fiutato subito il trappolone: «Mai». Vogliono la vostra anima... «Vista la coerenza di FdI e la nostra pretesa che gli alleati prendano una posizione ufficiale per dire come noi "mai col Pd, mai coi 5 Stelle", è chiaro che provocazioni del genere da parte del mainstream arrivano per indebolire non noi ma la prospettiva di un radicale cambiamento che deriverebbe dalla vittoria di un centrodestra unito a trazione».Non basta la crisi in Ucraina per cambiarvi i connotati, ...

