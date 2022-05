Draghi: “Accordo su sanzioni è un successo. Salvini a Mosca? Noi allineati a Ue e G7” (Di martedì 31 maggio 2022) È soddisfatto Mario Draghi dei lavori del Consiglio europeo straordinario svoltosi il 30 e 31 maggio a Bruxelles. Dopo le conclusioni sulla sicurezza alimentare e l’energia, i leader dei governi Ue hanno adottato conclusioni comuni anche sulla difesa. “È stato un Consiglio europeo un po’ lungo ma dei cui risultati possiamo essere soddisfatti” le prime parole di Draghi in conferenza stampa. “L’Accordo sulle sanzioni è stato un successo completo” ha subito sottolineato. “Immaginarlo qualche giorno fa non sarebbe stato credibile. L’Italia non esce penalizzata dall’intesa, anche per noi l’obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell’anno, e quindi saremo come tutti gli altri“. Draghi, Michel, Macron e Marin al Consiglio europeo. Foto Twitter @EUCouncilIl premier italiano ... Leggi su velvetmag (Di martedì 31 maggio 2022) È soddisfatto Mariodei lavori del Consiglio europeo straordinario svoltosi il 30 e 31 maggio a Bruxelles. Dopo le conclusioni sulla sicurezza alimentare e l’energia, i leader dei governi Ue hanno adottato conclusioni comuni anche sulla difesa. “È stato un Consiglio europeo un po’ lungo ma dei cui risultati possiamo essere soddisfatti” le prime parole diin conferenza stampa. “L’sulleè stato uncompleto” ha subito sottolineato. “Immaginarlo qualche giorno fa non sarebbe stato credibile. L’Italia non esce penalizzata dall’intesa, anche per noi l’obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell’anno, e quindi saremo come tutti gli altri“., Michel, Macron e Marin al Consiglio europeo. Foto Twitter @EUCouncilIl premier italiano ...

