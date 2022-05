Domani giovani Sant’Egidio in piazza per pace in Ucraina (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – “Il primo giugno, alla vigilia della Festa della Repubblica, per ribadire con ancora più forza – insieme alla Costituzione – che l’Italia ‘ripudia la guerra’, le più giovani generazioni, bambini di diverse scuole della capitale, si ritroveranno in piazza del Popolo per manifestare a tutti la loro voglia di pace. Saranno presenti anche minori ucraini”. Lo comunica in una nota la Comunità di Sant’Egidio, il cui movimento giovanile, giovani per la pace, organizza l’iniziativa. “Insieme ai giovani per la pace – si legge nel comunicato – i bambini delle elementari hanno preso coscienza in questi ultimi mesi che la scuola è il luogo che sconfigge davvero la guerra, perché dà voce a chi non sa parlare, costruisce un legame anche nei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – “Il primo giugno, alla vigilia della Festa della Repubblica, per ribadire con ancora più forza – insieme alla Costituzione – che l’Italia ‘ripudia la guerra’, le piùgenerazioni, bambini di diverse scuole della capitale, si ritroveranno indel Popolo per manifestare a tutti la loro voglia di. Saranno presenti anche minori ucraini”. Lo comunica in una nota la Comunità di, il cui movimentole,per la, organizza l’iniziativa. “Insieme aiper la– si legge nel comunicato – i bambini delle elementari hanno preso coscienza in questi ultimi mesi che la scuola è il luogo che sconfigge davvero la guerra, perché dà voce a chi non sa parlare, costruisce un legame anche nei ...

