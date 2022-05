De Bruyne contro la Nations League: «Si dà troppa importanza per queste ‘amichevoli’» (Di martedì 31 maggio 2022) De Bruyne snobba la Nations League e spiega i motivi in conferenza: il commento dovuto ai troppi impegni e una competizione che non interessa De Bruyne snobba la Nations League e spiega i motivi in conferenza: il commento dovuto ai troppi impegni e una competizione che non interessa. Le sue dichiarazioni: «Due settimane di impegni sono troppe. Sono partite amichevoli a cui si dà troppa importanza. A me non interessano, preferirei risposare di più visto che abbiamo soltanto tre settimane di libertà dopo un anno intenso. Lo dico anche se non cambierà nulla» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Desnobba lae spiega i motivi in conferenza: il commento dovuto ai troppi impegni e una competizione che non interessa Desnobba lae spiega i motivi in conferenza: il commento dovuto ai troppi impegni e una competizione che non interessa. Le sue dichiarazioni: «Due settimane di impegni sono troppe. Sono partite amichevoli a cui si dà. A me non interessano, preferirei risposare di più visto che abbiamo soltanto tre settimane di libertà dopo un anno intenso. Lo dico anche se non cambierà nulla» L'articolo proviene da Calcio News 24.

