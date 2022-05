Ddl Concorrenza, da una lobby all’altra: dopo le spiagge, i taxi (Di martedì 31 maggio 2022) Il disegno di legge delega al Governo sulla Concorrenza ottiene il suo primo via libera al Senato dopo un tour de force di sei ore e mezza, giusto il tempo per permettere ai gruppi parlamentari di fare le proprie dichiarazioni e poi votare. Il testo, approvato con 180 favorevoli, 26 contrari e 1 astenuto, è quello uscito dalla Commissione Industria dopo un lungo ed estenuante braccio di ferro fra maggioranza e Governo. Che si era incagliato sui balneari. Via libera del Senato al ddl Concorrenza. Ora il testo passa alla Camera “Arrivare ad un accordo è stato un atto di grande responsabilità” ha commentato il viceministro al Mise, Gilberto Pichetto Fratin al termine della votazione rammentando che “il provvedimento ha richiesto un punto di equilibrio tra posizioni anche decisamente contrapposte”. Moltissime le assenze in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Il disegno di legge delega al Governo sullaottiene il suo primo via libera al Senatoun tour de force di sei ore e mezza, giusto il tempo per permettere ai gruppi parlamentari di fare le proprie dichiarazioni e poi votare. Il testo, approvato con 180 favorevoli, 26 contrari e 1 astenuto, è quello uscito dalla Commissione Industriaun lungo ed estenuante braccio di ferro fra maggioranza e Governo. Che si era incagliato sui balneari. Via libera del Senato al ddl. Ora il testo passa alla Camera “Arrivare ad un accordo è stato un atto di grande responsabilità” ha commentato il viceministro al Mise, Gilberto Pichetto Fratin al termine della votazione rammentando che “il provvedimento ha richiesto un punto di equilibrio tra posizioni anche decisamente contrapposte”. Moltissime le assenze in ...

Pubblicità

pdnetwork : L’acqua è un bene prezioso che va difeso e tutelato da ogni operazione speculativa. Per questo abbiamo chiesto ed… - CarloStagnaro : Lo scontro sul ddl #concorrenza nasconde qualcosa di più delle questioni specifiche su cui si litiga: la #politica… - DSantanche : Noi di @FratellidItalia saremo sempre dalla parte dei cittadini, in Parlamente continuiamo a dire no alla svendita… - alessiaienco76 : RT @Maurofabio31: La lega ha votato compatta il DDL concorrenza, Matteo aveva promesso le barricate ma come al solito, racconta una cosa e… - Mikepub1 : RT @Perla19733917: Senato approva DDL Concorrenza:solito voltafaccia della Lega, da barricate all'unanimità col Governo - YouTube https://t… -