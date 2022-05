Cruise fa volare gli incassi Discese e risalite di Tom

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Con 'Top Gun: Maverick' Tom Cruise torna a far volare le sale cinematografiche #tomcruise - CineFacts_ : Fate parte di quei milioni di persone che sono andate a vedere #TopGunMaverick? Il film sta volando altissimo (jok… - GamingPark_it : Jennifer Connelly ha nascosto la paura di volare dal co-protagonista Tom Cruise di Top Gun: Maverick - SabegloMurgia : RT @Ty_il_nano: Tom Cruise in 'Maverick', dopo più di trent'anni, ancora deve volare tra i cieli, tra l'altro lavoro usurante eh, soltanto… - GianlucaOdinson : Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly: 'Volare con Tom Cruise è stato terapeutico' -

Il sequel con l'attore hoollywoodiano primo al box office italiano per la seconda settimana consecutiva fa aumentare gli incassi del +84% rispetto al weekend ......( Tom), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di, ...Top Gun: Maverick fa finalmente volare gli incassi del cinema e resta saldo in vetta alla top ten: il film con Tom Cruise, nel suo primo weekend "ufficiale" nelle sale, ha incassato 2 milioni 682 mila ...Un’impresa possibile grazie anche al ritorno in sala di tanti spettatori che non vivevano un’esperienza cinematografica così impattante e reale da prima della pandemia. Risultato eccezionale per la pe ...