CorSport: Ospina aspetta il Real Madrid, ha ricevuto anche una proposta in Messico

Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del rinnovo di David Ospina. Il contratto del portiere colombiano è scaduto. De Laurentiis ha detto di averlo chiamato mercoledì ma Ospina non ha risposto sul prolungamento. Il Corriere dello Sport scrive che Ospina sta prendendo tempo perché aspetta che il Real Madrid faccia una mossa, ora che è libero dagli impegni di Champions League. "L'idea dominante è che Ospina abbia atteso la fine degli impegni di un'altra squadra: il Real Madrid di Ancelotti, l'unico club che attraverso Carletto ha dimostrato interesse concreto e offerto prospettive prestigiose. Tutte da confermare, però: la Champions ha ...

