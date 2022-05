Come muoversi a Napoli: tra 10 giorni per la prima volta il Salone della mobilità green (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 10 al 12 giugno Napoli sarà la capitale della mobilità sostenibile. Alla Mostra d’Oltremare, infatti, sarà allestito “Bluexperience”, il Salone della mobilità green. Sarà la prima volta che il centro-sud d’Italia ospita un evento del genere: segno che ormai, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, la nuova mobilità ecosostenibile all’insegna dell’elettricità conquista sempre più fette di mercato. L’evento è stato concepito in modo tale da diventare un appuntamento annuale fisso nel corso del quale creare sinergie tra aziende e istituzioni, nuove opportunità di busines e di sensibilizzazione per l’uso dei nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dal 10 al 12 giugnosarà la capitalesostenibile. Alla Mostra d’Oltremare, infatti, sarà allestito “Bluexperience”, il. Sarà lache il centro-sud d’Italia ospita un evento del genere: segno che ormai, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, la nuovaecosostenibile all’insegna dell’elettricità conquista sempre più fette di mercato. L’evento è stato concepito in modo tale da diventare un appuntamento annuale fisso nel corso del quale creare sinergie tra aziende e istituzioni, nuove opportunità di busines e di sensibilizzazione per l’uso dei nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni di ...

