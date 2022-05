Calcio: Perisic annuncia l'addio all'Inter 'Per sempre nel mio cuore' (Di martedì 31 maggio 2022) L'esterno croato saluta il popolo nerazzurro, lo aspetta il Tottenham di Conte MILANO - E adesso non ci sono più dubbi. Ivan Perisic lascia l'Inter e lo annuncia su Instagram con un post nel quale ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) L'esterno croato saluta il popolo nerazzurro, lo aspetta il Tottenham di Conte MILANO - E adesso non ci sono più dubbi. Ivanlascia l'e losu Instagram con un post nel quale ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Perisic ha firmato per il Tottenham. Poi saluta l'Inter: 'Esperienza indimenticabile' - Xueza_00 : @crl2316 come di consueto il calcio è solo epitome di vita e il signor Perisic è la seconda persona che oggi mi las… - infoitsport : Calcio: Perisic saluta l'Inter, 'è stata un'esperienza indimenticabile' - Novacula_Occami : RT @PolinskiStrikes: Insomma, Perisic è andato alla Juventus come già annunciato da @Gazzetta_it sempre sul pezzo, complimenti, 'I dettagli… - CalcioOggi : Perisic ha firmato per il Tottenham. Poi saluta l'Inter: 'Esperienza indimenticabile' - La Gazzetta dello Sport -