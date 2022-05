Botta e risposta sullo spopolamento di Genova al confronto tra i candidati sindaci Dello Strologo Pd-M5s | “Persi abitanti” Bucci “Città cresce”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 maggio 2022) Non solo la visione della, ma anche la lettura dei dati: diverse cose dividono il mondo del sindaco e Commissario straordinario Marcoda quello degli altrialle amministrative didel 12 giugno. Così nella serata di ieri, al primopubblico al quale il sindaco in carica ha accettato di partecipare, i principali contrasti non sono nati tanto dalle diverse opinioni sul come intervenire per il declino demografico della(dagli 820miladel 1972 ai 561mila di oggi), ma sulla stessa esistenza del declino. “Riequilibrare la” è in estrema sintesi quello che si propone di fare Ariel, candidato del campo progressista (Pd, M5s, Sinistra Italiana, Verdi), ...