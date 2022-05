(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si separano le strade tra il5 e ilCarlo. Il club vuole ringraziare Carlo per l’impegno profuso, per l’attaccamento mostrato alla maglia e per l’ottimo lavoro svolto sia da direttoreprima che da allenatore poi, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. Le porte del PalaTedeschi saranno sempre aperte per lui. “Carloha dato tanto al5, una persona vera che ha portato la lunga esperienza per la crescita della nostra società – dice il presidente Pellegrino Di Fede.- Ha mostrato al pubblico beneventano e al futsal nazionale le sue qualità, è stata davvero una stagione avvincente. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo e chesarà ...

Pubblicità

TV7Benevento : Confindustria Moda: tessile, moda e abbigliamento chiude 2021 a 91,7 mld (+22,2%) - -

anteprima24.it

...il TC 2002balza al quarto posto dopo due partite giocate con 4 punti in un girone guidato da Vincenza a quota 7, Colle Degli Dei e Sassuolo a 6, seguono Brindisi e Ceriano a 1,il ...A questo punto, in caso di possibile conclusione positiva delle trattative per Joronen, sila strada per un ritorno di Alberto Paleari, l'anno scorso alche non eserciterà il ... Benevento 5, si chiude l'era Cundari: il tecnico saluta i giallorossi Se è vero che una casa solida la si edifica partendo dalle fondamenta, una buona squadra la si costruisce iniziando dal portiere. Seguendo questo assunto il Benevento pare intenzionato a confermare tr ...Ancora una vittoria per l’ISWEB Avezzano Rugby, questa volta sul campo del Benevento, che allunga così a dodici vittorie consecutive la sua striscia positiva. Una partita combattuta e molto fisica, co ...