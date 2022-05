Bambini in carcere con madri detenute: la firma per lo stop (Di martedì 31 maggio 2022) Con 241 voti favorevoli e 7 contrari, è stata approvata dalla Camera la proposta di legge per permettere ai figli di madri recluse di evitare di vivere un periodo così delicato (i primi anni di vita) in carcere. «È una questione di civiltà – spiega Siani dopo la firma – Le case protette saranno l’unica scelta per far scontare la pena a una donna in gravidanza o con un bambino fino a sei anni di età, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il Parlamento vuole lottare per tutte le persone innocenti, in primis i Bambini». Mai più Bambini in carcere, sì alla casa-famiglia “Si mette fine a una profonda ingiustizia, che condannava a vivere i primi anni di vita, i più importanti per un bambino, in un carcere. Nello stesso tempo, si pone il supremo interesse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Con 241 voti favorevoli e 7 contrari, è stata approvata dalla Camera la proposta di legge per permettere ai figli direcluse di evitare di vivere un periodo così delicato (i primi anni di vita) in. «È una questione di civiltà – spiega Siani dopo la– Le case protette saranno l’unica scelta per far scontare la pena a una donna in gravidanza o con un bambino fino a sei anni di età, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il Parlamento vuole lottare per tutte le persone innocenti, in primis i». Mai piùin, sì alla casa-famiglia “Si mette fine a una profonda ingiustizia, che condannava a vivere i primi anni di vita, i più importanti per un bambino, in un. Nello stesso tempo, si pone il supremo interesse ...

