Apre un'azienda in cui lavorano giovani mamme: 'Viviamo in un Paese che non sostiene le... (Di martedì 31 maggio 2022) A differenza della maggior parte dei colleghi imprenditori , la giovane Virginia Sciré di Castelfranco Veneto , 43 anni, nella sua azienda assume principalmente donne, giovani, possibilmente mamme. A ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) A differenza della maggior parte dei colleghi imprenditori , la giovane Virginia Sciré di Castelfranco Veneto , 43 anni, nella suaassume principalmente donne,, possibilmente. A ...

Pubblicità

zazoomblog : Apre un’azienda in cui lavorano giovani mamme: “Viviamo in un Paese che non sostiene le famiglie” - #un’azienda… - Luce_news : Apre un’azienda in cui lavorano giovani mamme: “Viviamo in un Paese che non sostiene le famiglie” - QuiNewsFirenze : Gilbarco, l'azienda apre alla ricerca di soluzioni - Raffael31784437 : @Thelma02559007 @GiovanniToti Peraltro stakeholder significa portatore d’interessi e NON azienda . Il che apre scen… - BradipoMet : @Chr12tian Ma che stai a dì? L'azienda la apre il laureato e assume l'operaio... ???????????????????? -