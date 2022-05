Alfieri (Amplifon): ‘Medici di base centrali per prevenire le malattie dell’udito’ (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “È importante che la prevenzione uditiva entri sempre più a pieno titolo nella routine preventiva di ognuno e il medico di medicina generale è sicuramente il professionista giusto che può indirizzare correttamente i propri pazienti verso lo specialista”. Così Fabrizio Alfieri, Medical Marketing Director di Amplifon Italia, nel condividere il progetto di sensibilizzazione sulla necessità di agevolare le visite per l’ipoacusia, rivolto ai medici di base, durante il 108.esimo Congresso della Sio (Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale), tenutosi a Roma dal 25 fino al 28 maggio, presso il Convention Center La Nuvola. Il progetto, messo a punto da Amplifon, è volto ad attivare una convezione con otorinolaringoiatri e audiologi al fine di incrementare il numero di visite ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “È importante che la prevenzione uditiva entri sempre più a pieno titolo nella routine preventiva di ognuno e il medico di medicina generale è sicuramente il professionista giusto che può indirizzare correttamente i propri pazienti verso lo specialista”. Così Fabrizio, Medical Marketing Director diItalia, nel condividere il progetto di sensibilizzazione sulla necessità di agevolare le visite per l’ipoacusia, rivolto ai medici di, durante il 108.esimo Congresso della Sio (Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale), tenutosi a Roma dal 25 fino al 28 maggio, presso il Convention Center La Nuvola. Il progetto, messo a punto da, è volto ad attivare una convezione con otorinolaringoiatri e audiologi al fine di incrementare il numero di visite ...

