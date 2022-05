Ultime Notizie – Roland Garros 2022, Sinner si ritira e Rublev ai quarti (Di lunedì 30 maggio 2022) Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros 2022, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 11 del seeding si ritira per un infortunio al ginocchio sinistro sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0 in favore del 24enne russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking Atp e del tabellone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Jannikesce di scena agli ottavi di finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 11 del seeding siper un infortunio al ginocchio sinistro sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0 in favore del 24enne russo Andrey, numero 7 del ranking Atp e del tabellone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

