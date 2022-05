Ucraina, l’ascesa in Russia del siloviki Kurenkov (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente russo Vladimir Putin ha aggiunto oggi, per decreto, il nuovo ministro delle Emergenze Aleksandr Kurenkov nel Consiglio di sicurezza. L’ex agente dell’Fsb, approdato poi all’Fso, il Servizio di protezione federale (del Presidente) e infine vice direttore della Guardia nazionale Kurenkov, definito da Putin “un dirigente diligente in grado di immergersi nel lavoro”, è stato nominato ministro solo la scorsa settimana. Nato a Mosca nel 1972, laureato all’Accademia statale di educazione fisica e all’Istituto di psicologia e di scienze sociali, nel 1999 Kurenkov entra nei servizi di sicurezza, riassume l’agenzia Tass. Dal 1999 al 2002 ha lavorato “con vari incarichi” all’Fsb, per poi passare nell’Fso – l’agenzia da cui proviene l’attuale comandante della Guardia nazionale, Viktor Zolotov- dove è rimasto fino al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente russo Vladimir Putin ha aggiunto oggi, per decreto, il nuovo ministro delle Emergenze Aleksandrnel Consiglio di sicurezza. L’ex agente dell’Fsb, approdato poi all’Fso, il Servizio di protezione federale (del Presidente) e infine vice direttore della Guardia nazionale, definito da Putin “un dirigente diligente in grado di immergersi nel lavoro”, è stato nominato ministro solo la scorsa settimana. Nato a Mosca nel 1972, laureato all’Accademia statale di educazione fisica e all’Istituto di psicologia e di scienze sociali, nel 1999entra nei servizi di sicurezza, riassume l’agenzia Tass. Dal 1999 al 2002 ha lavorato “con vari incarichi” all’Fsb, per poi passare nell’Fso – l’agenzia da cui proviene l’attuale comandante della Guardia nazionale, Viktor Zolotov- dove è rimasto fino al ...

