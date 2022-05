(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - "La, come molte disabilità, è un mondo fatto di persone e famiglie che richiedono maggiori attenzioni, rispetto, cura. Richieste che non possono essere rispettate se ...

Adnkronos

ha anche firmato la 'Carta dei diritti' delle persone conmultipla, quest'anno rinnovata con l'aggiunta di nuovi punti. "Oggi la persona conmultipla va considerata nella ..."Il lavoro per le persone con disabilità è dignità e rispetto", afferma. Nel suo discorso ... La denuncia dell'Aism Il comunicato stampa di Aism (Associazione italianamultipla) del 28 ... Stefani: "Su sclerosi multipla fondamentale l'ascolto da parte delle Istituzioni " (Adnkronos) – “La sclerosi multipla, come molte disabilità, è un mondo fatto di persone e famiglie che richiedono maggiori attenzioni, rispetto, cura. Richieste che non possono essere rispettate se no ...