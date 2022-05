Siracusa | 36enne colpito a colpi di pistola | ricoverato in ospedale

(Di lunedì 30 maggio 2022)– Un uomo di 36 anni è stato ferito adi arma da fuoco, questa mattina, nel quartiere Santa Panagia, nella zona nord di.Indagano i carabinieri.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito ad una gamba da duedimentre si trovava a bordo del proprio scooter. Il trentaseienne è stato trasferito al pronto soccorso dell’Umberto I dima non è in pericolo di vita. Ragusa, riprendono le attività dell’Avo Dante, il trailer del nuovo film di Pupi Avati Morto a 108 anni lo scrittore Boris Pahor Incidente vicino Roma, morto un bimbo di 3 anni L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

