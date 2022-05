Sinner-Rublev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Jannik Sinner dovrà vedersela con Andrey Rublev nel contesto e degli ottavi di finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. L’azzurro ha sofferto per un piccolo problema fisico all’altezza del ginocchio durante il turno precedente, riuscendo però ugualmente a domare Mackenzie McDonald in tre set. Qualora in buono stato di forma, Sinner parte tutt’altro che sconfitto contro il russo Rublev, altalenante in questa stagione e in generale non massimamente performante sul rosso; il moscovita non disdegna la superficie, a onor del vero, sebbene non riesca a offrire il meglio di sé al di fuori del veloce. L’italiano Sinner, dal canto suo, si adatta meglio al rosso e risulta leggermente favorito dai pronostici della vigilia. Quasi tutto pronto per ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Jannikdovrà vedersela con Andreynel contesto e degli ottavi di finale del tabellone principale del. L’azzurro ha sofferto per un piccolo problema fisico all’altezza del ginocchio durante il turno precedente, riuscendo però ugualmente a domare Mackenzie McDonald in tre set. Qualora in buono stato di forma,parte tutt’altro che sconfitto contro il russo, altalenante in questa stagione e in generale non massimamente performante sul rosso; il moscovita non disdegna la superficie, a onor del vero, sebbene non riesca a offrire il meglio di sé al di fuori del veloce. L’italiano, dal canto suo, si adatta meglio al rosso e risulta leggermente favorito dai pronostici della vigilia. Quasi tutto pronto per ...

