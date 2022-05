Salvini a Mosca, l’attacco del Pd: «Scenario inquietante». La replica: «Letta sa che rischiamo un disastro globale?» (Di lunedì 30 maggio 2022) «Salvini a Mosca? Uno Scenario decisamente inquietante». Così gli esponenti del Partito democratico Enrico Borghi e Lia Quartapelle commentano in una nota l’ipotesi di «un viaggio di pace» a Mosca da parte del segretario leghista. I responsabili Sicurezza ed Esteri del Pd parlano di offuscamento «del buon nome dell’Italia e del suo governo» e invitano Salvini a spiegare «al Presidente del Consiglio, al Parlamento e agli italiani la natura della propria iniziativa». Negli ultimi giorni l’ipotesi di una missione di Salvini a Mosca ha acceso non poche polemiche. Oggi la nota del Pd ribadisce il disaccordo su un eventuale incontro Salvini-Putin. «E’ profondamente inquietante lo Scenario che si apre sulla ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) «? Unodecisamente». Così gli esponenti del Partito democratico Enrico Borghi e Lia Quartapelle commentano in una nota l’ipotesi di «un viaggio di pace» ada parte del segretario leghista. I responsabili Sicurezza ed Esteri del Pd parlano di offuscamento «del buon nome dell’Italia e del suo governo» e invitanoa spiegare «al Presidente del Consiglio, al Parlamento e agli italiani la natura della propria iniziativa». Negli ultimi giorni l’ipotesi di una missione diha acceso non poche polemiche. Oggi la nota del Pd ribadisce il disaccordo su un eventuale incontro-Putin. «E’ profondamenteloche si apre sulla ...

ItaliaViva : Il problema non è se #Salvini va a #Mosca, il problema è che poi torna. La questione vera di fondo è che questo via… - CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - Corriere : «Salvini a Mosca? Ben venga uno come lui, leader di un partito amico» - cx_ruben1 : RT @darkskywriter: La Lega nel 2017 ha firmato un accordo confidenziale, ancora in vigore, col partito Russia Unita di Putin. Il consulente… - GraziaMontefal2 : RT @DantiNicola: L'#UE può e deve sostenere l'embargo sul petrolio russo subito. Ciò che non è sostenibile sono i continui veti di #Orban.… -