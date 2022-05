Ryder Cup 2023 | Dodo Molinari sarà vice capitano dell' Europa

Advertising

FederGolf : ???? Sarà una #RyderCup a forti tinte azzurre quella che nel 2023 si disputerà al @marcosimonegolf. ??Il Capitano… - lifestyleblogit : Ryder Cup 2023, Edoardo Molinari nominato vicecapitano del Team Europe - - Gazzetta_it : Ryder Cup 2023: Edoardo Molinari sarà vice capitano dell'Europa - golftgcom : Edoardo Molinari vice-capitano di Ryder Cup 2023 - nyoticiaspy : Edoardo Molinari, nombrado vicecapitan europeo para la Ryder Cup 2023 - Polideportivo -

Un italiano ci sarà sicuramente. Lache si svolgerà a Roma a fine settembre 2023 ha trovato ieri un nuovo protagonista. Inatteso come la notizia che è stata data da Henrik Stenson, lo svedese capitano della squadra europea, ...Mattina intensa sotto il sole di Roma, quello del Marco Simone Golf & Country Club, sede dellache si terrà nel settembre 2023. Edoardo Molinari è stato accolto, in un'apposita conferenza stampa, nel ruolo di vicecapitano da Henrik Stenson, capitano europeo per quest'edizione, e ...(Adnkronos) – Sarà una Ryder Cup a forti tinte azzurre quella che nel 2023, e per la prima volta in Italia, si giocherà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) nella ...Mattina intensa sotto il sole di Roma, quello del Marco Simone Golf & Country Club, sede della Ryder Cup che si terrà nel settembre 2023. Edoardo Molinari è stato accolto, in un'apposita conferenza st ...