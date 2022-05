Roland Garros 2022, Rune compie l’impresa: elimina Tsitsipas e vola ai quarti per la prima volta (Di lunedì 30 maggio 2022) Holger Rune fa il colpaccio ed elimina in quattro set 7-5 3-6 6-3 6-4 il numero quattro del mondo Stefanos Tsitsipas nel match valevole per il quarto turno del Roland Garros 2022. Adesso ad attendere il giovane danese ai quarti di finale c’è un altro top-10, il norvegese Casper Ruud. Dopo un inizio di partita non troppo entusiasmante con servizio perso nel quarto game, il danese si rende protagonista di una grande reazione, tanto da centrare l’immediato contro-break. Nell’ottavo gioco rischia ancora molto, ma annulla due palle break e, proprio nel momento più importante, strappa nuovamente il servizio al greco portandosi a casa il primo set mediante il punteggio di 7-5. Nel secondo parziale l’incontro viene ancora ben gestito da Rune, che nel terzo ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Holgerfa il colpaccio edin quattro set 7-5 3-6 6-3 6-4 il numero quattro del mondo Stefanosnel match valevole per il quarto turno del. Adesso ad attendere il giovane danese aidi finale c’è un altro top-10, il norvegese Casper Ruud. Dopo un inizio di partita non troppo entusiasmante con servizio perso nel quarto game, il danese si rende protagonista di una grande reazione, tanto da centrare l’immediato contro-break. Nell’ottavo gioco rischia ancora molto, ma annulla due palle break e, proprio nel momento più importante, strappa nuovamente il servizio al greco portandosi a casa il primo set mediante il punteggio di 7-5. Nel secondo parziale l’incontro viene ancora ben gestito da, che nel terzo ...

