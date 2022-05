Profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano | svastiche sulla lapide del bambino di Vermicino

(Di lunedì 30 maggio 2022) Laaldi, ilmorto 41 anni fa dopo essere caduto in un pozzo a, è statae imbrattata con 11con il pennarello nero e ingiurie qualche giorno fa. A segnalare la profanazione è stata una visitatrice del cimitero romano, secondo quanto rivela il Tgr Lazio. La donna avrebbe notato leieri spiegando che 10 giorni fa la, che si trova al padiglione 85 del, dove è sepolto anche il fratello del piccolo, era intatta. Sono in corso le indagini dei carabinieri per rintracciare i responsabili della profanazione della. Sul posto ieri in mattinata sono intervenuti i ...

Una serie di svastiche sulla lapide. Così ignoti hanno profanato ladi Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981, un evento che tenne incollati alla televisione milioni di italiani per giorni. La notizia è ...Orrore al cimitero del Verano a Roma: è stataladi Alfredino Rampi , il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981 . I tentativi di salvataggio del piccolo furono seguiti da tutta Italia in una ...E' stata profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981. A dare la notizia ...41 anni fa la tragedia di Vermicino. Il prossimo 13 giugno saranno trascorsi 41 anni dalla drammatica vicenda accaduta a Vermicino. Fonte foto: ANSA Il murales dedicato ad Alfredino Rampi a Roma. “Bis ...