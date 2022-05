Poste, disagi stamattina: non c’entrano i cybercriminali russi, “disguido tecnico” Fonte aziendale (Di lunedì 30 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali, È dovuto ad un aggiornamento del sistema” e non ad un attacco informatico. È quanto fanno sapere fonti di Poste Italiane, precisando che “il disguido è in via di risoluzione”. Ieri, hacker filorussi del collettivo Killnet, avevano minacciato attacchi al nostro Paese. L'articolo Poste, disagi stamattina: non c’entrano i cybercriminali russi, “disguido tecnico” <small class="subtitle">Fonte aziendale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 30 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso daitaliane: il, che si è verificato stamani negli uffici postali, È dovuto ad un aggiornamento del sistema” e non ad un attacco informatico. È quanto fanno sapere fonti diItaliane, precisando che “ilè in via di risoluzione”. Ieri, hacker filodel collettivo Killnet, avevano minacciato attacchi al nostro Paese. L'articolo: non, “” proviene da Noi Notizie..

