Pesi, Europei Tirana 2022: medaglia d'argento e record italiani di categoria per Magistris (Di lunedì 30 maggio 2022) Lucrezia Magistris festeggia una splendida medaglia d'argento ai Campionati Europei di Pesistica olimpica, categoria 59 kg, di scena a Tirana. L'azzurra firma il primato di categoria nello strappo (oro con 98 kg) e nello slancio (bronzo con 114) ed ottiene un totale di 212. Purtroppo si deve arrendere alla francese Tchakounte con 213. Bronzo infine alla norvegese Andersson con 208. Diventano 6 dunque le medaglie per l'Italia nella competizione dopo le tre conquistate da Giulia Imperio. "Sono molto felice, è stata una gara emozionante e combattuta. Ho cercato di dare il meglio, come sempre nelle competizione, ed è stata una bella lotta. Sono davvero contenta di questo risultato" ha dichiarato la pavese.

