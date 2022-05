Pensioni d’oro e mazzette nella Marina: due sottoufficiali sabotano il database dell’INPS (Di lunedì 30 maggio 2022) Bustarelle e corruzione, in cambio di Pensioni d’oro. Il giro era raffinato e studiato nei minimi dettagli. Gli autori: un maresciallo della Marina militare e un sottoufficiale in congedo. Questi, manipolando i database erano riusciti a far lievitare (e di molto) i compensi che spettavano ai colleghi prossimi alla pensione, facendo impennare le cifre che l’Inps avrebbe dovuto pagare in realtà per decenni. Pensioni d’oro in cambio di mazzette nella Marina Ma nulla è gratuito nella vita: infatti, l’operazione di manipolazione da parte dei due avevano un costo, come sottolinea anche il Messaggero. Tale costo, per l’intervento di incremento delle Pensioni da parte del capo del reparto trattamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Bustarelle e corruzione, in cambio di. Il giro era raffinato e studiato nei minimi dettagli. Gli autori: un maresciallo dellamilitare e un sottoufficiale in congedo. Questi, manipolando ierano riusciti a far lievitare (e di molto) i compensi che spettavano ai colleghi prossimi alla pensione, facendo impennare le cifre che l’Inps avrebbe dovuto pagare in realtà per decenni.in cambio diMa nulla è gratuitovita: infatti, l’operazione di manipolazione da parte dei due avevano un costo, come sottolinea anche il Messaggero. Tale costo, per l’intervento di incremento delleda parte del capo del reparto trattamento ...

