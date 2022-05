Milan | Maldini incontra Cardinale | tutta la lista per il mercato

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo le parole dei giorni scorsi,per progettare insieme ildel futuro: ladi nomi per ilDopo le parole dei giorni scorsi,per progettare insieme ildel futuro. La dirigenza rossonera ha messo sul tavolo unadi nomi per ilestivo per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Nelladie Massara ci sono Bremer del Torino, Sanches del Lille e Zaniolo della Roma, in avanti il sogno è Scamacca del Sassuolo. Attenzione alla concorrenza che potrebbe far lievitare prezzi e dunque renderli meno appetibili per le idee del club. L'articolo proviene da ...

Dopo le parole dei giorni scorsi,incontra Cardinale per progettare insieme ildel futuro: la lista di nomi per il mercato Dopo le parole dei giorni scorsi,incontra Cardinale per progettare insieme ildel ......STIAMO PARLANDO DI ACQUISTI" Quindi lo sguardo di Stefano Pioli al futuro di Paolo, in ... Leao è la massima espressione delscudettato, un gruppo fratto di giovani talenti e campioni in ... Milan, Pioli: "Parole Maldini Si discute per crescere. Ibra spero resti, Leao..." Non c’è un vero e proprio top player in senso stretto tra le fila del Milan. La rosa dei vincitori dello scudetto vale 480 milioni di euro ...Ovviamente, a partire dal rinnovo del contratto dello stesso Maldini e di Frederic Massara, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno. Partiamo da oggi, lunedì 30 maggio, giacché Gerry Cardinale, num ...