(Di lunedì 30 maggio 2022) Ilin India fa sul serio. I residenti di Nuova Delhi si sono riversati in massa su Twitter per condividere con il mondo social quanto sta accadendo in queste ore nella capitale. Il forte ...

Advertising

leggoit : #Maltempo choc: barra di ferro squarcia l'auto FOTO -

leggo.it

Leggi anche > 'Meglio morire che sopportare le torture dei mariti': tre sorelle suicide dopo aver ammazzato i figli È quanto registrato nella capitale indiana dopo ilha portato a una ...Meteo,e allerta gialla. Com'è morto un uomo a Sottomarina: la tragedia più assurda Maltempo choc: barra di ferro squarcia l'auto FOTO Il maltempo in India fa sul serio. I residenti di Nuova Delhi si sono riversati in massa su Twitter per condividere con il mondo social quanto sta accadendo in queste ore nella capitale. Il ...«Vigneti, mais, ciliegi, ulivi, asparagi e tutte le coltivazioni del territorio azzerate. Danni ingentissimi. La nostra economia è in ginocchio dopo la tempesta perfetta di ...