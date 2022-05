L’Isola dei Famosi non vuole in studio Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni (Di lunedì 30 maggio 2022) Guendalina Tavassi Sono 2 protagonisti di spicco delL’Isola dei Famosi 2022 e sono rientrati da poco in Italia, eppure non metteranno piede in studio. La produzione ha ritenuto di non invitare a Milano Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, colpevoli di essersi ritirati a causa del prolungamento del programma. Questa è al momento la situazione (in attesa che ci ripensino?). L'Isola dei Famosi Una scelta che lascia perplessi sia per l’importanza dei due concorrenti nelle dinamiche (i due hanno anche dei parenti in gioco) sia per le motivazioni che li hanno spinti a lasciare le spiagge dell’Honduras. Guendalina, infatti, ha abbandonato per problematiche familiari serie mentre ad attendere ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 maggio 2022)Sono 2 protagonisti di spicco deldei2022 e sono rientrati da poco in Italia, eppure non metteranno piede in. La produzione ha ritenuto di non invitare a Milano, colpevoli di essersi ritirati a causa del prolungamento del programma. Questa è al momento la situazione (in attesa che ci ripensino?). L'Isola deiUna scelta che lascia perplessi sia per l’importanza dei due concorrenti nelle dinamiche (i due hanno anche dei parenti in gioco) sia per le motivazioni che li hanno spinti a lasciare le spiagge dell’Honduras., infatti, ha abbandonato per problematiche familiari serie mentre ad attendere ...

