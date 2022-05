Italiani Fantastici e dove trovarli | su Rai 2 tornano le candid camera

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ricordate le care e vecchie? Sono pronte a fare il loro ritorno, in una versione ovviamente aggiornata per modalità e temi ai giorni nostri.è il nuovo programma di Raidue, in onda ogni giorno alle 14:00 a partire da lunedì 30 maggio 2022, che ripropone gli scherzi con le telecamere nascoste giocando sulle notizie di attualità., cos’é? Il programma percorre l’Italia in lungo e in largo, per mettere a confronto reazioni, valori e punti di vista differenti a seconda del luogo, dell’estrazione sociale, dell’età delle “vittime” degli esperimenti. Letrarranno sempre spunto da veri episodi di ...