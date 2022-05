Il rapper Fratellì condannato a 4 anni | l’accusa è di aver maltrattato l’ex compagna | “Mi ha colpito con l’asta dell’armadio”

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’11 febbraio scorso, Algero Corretini, ilconosciuto con il nome di, è statoa 4di reclusione per maltrattamenti nei confronti del, Simona Vergaro. Come riporta Il Messaggero, il giudice monocratico, Renato Orfanelli, ha così motivato la sentenza: “Simona sapeva che ogni qualvolta veniva tirata fuori la questione che era stata una pornostar, anche in una diretta social, questo lo faceva esplodere”. I fatti risalgono in un periodo compreso tra il 2020 e il 2021: Vergaro era terrorizzata dall’uomo, che quando ricordava i trascorsi nel mondo del porno delladava di matto: “Era l’incubo dell’uomo e, purtroppo, anche della donna”. La stessa Vergaro, in aula, aveva raccontato la sua versione, entrando nei particolari: ...

stato condannato a quattro anni di carcere Algero Corretini , l'influencer eromano meglio noto come "". Il giudice del Tribunale di Roma lo ha ritenuto responsabile di violenza nei confronti della ex compagna, Simona Vergaro . Non sopportava il passato di ...condannato a 4 anni/ "Violenza inaudita" sulla ex Simona Vergaro La scelta può far storcere il naso a qualcuno, ma come scrive il quotidiano Il Messaggero, il Campidoglio starebbe ...