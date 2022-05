Il Monza conquista la serie A e Berlusconi si addormenta in tribuna (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio Berlusconi domina la scena nel giorno in cui il Monza, squadra di cui è presidente, conquista la serie A Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 30 maggio 2022) Silviodomina la scena nel giorno in cui il, squadra di cui è presidente,laA Perizona Magazine.

