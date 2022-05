(Di lunedì 30 maggio 2022) Secondola strada è ancora tutta in salita. Per ora sarebbe possibile soltanto congelare questi, come ha fatto Draghi con lo yacht alla fonda a Marina di carrara, attribuito a Putin L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Gentiloni: confisca beni oligarchi russi non è scontata, esistono problemi giuridici -

... Paolo, durante una conferenza stampa presso la sede della Stampa estera a Roma. "Sappiamo che dal punto di vista giuridico il passaggio da congelamento aè un passaggio molto ......beni oligarchi per ricostruire l'Ucraina La Commissione europea ha proposto di aggiungere la violazione delle misure restrittive europee alla lista dei reati europei....: possiamo ... Gentiloni: confisca beni oligarchi russi non è scontata, esistono problemi giuridici BRUXELLES – Il nostro commissario europeo Paolo Gentiloni molto opportunamente e intelligentemente frena gli ardori di von der leyen e Zelensky in merito alla confisca di beni degli oligarchi russi, ...L’Ue cerca di inasprire il tono contro la Russia. Lo dice la stessa presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in un tweet: “Oggi adottiamo ulteriori misure per mantenere alta la pressione ...