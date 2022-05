Elisabetta Gregoraci splende a Cannes, eccola sul Red carpet: vestito da sogno (Di lunedì 30 maggio 2022) Anche Elisabetta Gregoraci è arrivata in Costa Azzurra e, durante il Festival di Cannes 2022, ha preso parte al red carpet dell’AmfAR Gala, conquistando i fashion addicted con il suo abito blu notte. Elisabetta Gregoraci brilla al Festival di Cannes 2022 in un abito che sembra appena essere emerso da una favola. La showgirl, di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 maggio 2022) Ancheè arrivata in Costa Azzurra e, durante il Festival di2022, ha preso parte al reddell’AmfAR Gala, conquistando i fashion addicted con il suo abito blu notte.brilla al Festival di2022 in un abito che sembra appena essere emerso da una favola. La showgirl, di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IlContiAndrea : #BattitiLive torna in tour tra Bari, Gallipoli e Trani. Alla conduzione - in prima serata- su Italia1 confermati Al… - FonteUfficiale : Lo scatto con quelle che sono state le donne più importanti della sua vita - jadexgolden : RT @devrijw1s: George Russell e Elisabetta Gregoraci al GFVip 7 per darci una nuova versione dei Gregorelli i Gregorussell - assilemamore : RT @devrijw1s: George Russell e Elisabetta Gregoraci al GFVip 7 per darci una nuova versione dei Gregorelli i Gregorussell - devrijw1s : George Russell e Elisabetta Gregoraci al GFVip 7 per darci una nuova versione dei Gregorelli i Gregorussell -